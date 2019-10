Porchat revela briga com Marquezine por causa do 'Dança dos Famosos'

Fábio Porchat voltou ao "Domingão do Faustão" neste final de semana para ser jurado quadro "Dança dos Famosos". O humorista relembrou que teve problemas com Bruna Marquezine em sua outra participação como jurado, em 2013. A atriz não gostou de ter recebido uma nota abaixo de 10 de Porchat.

"Nós cortamos relações", disse Fábio Porchat. "É uma responsabilidade muito grande ser jurado aqui. As pessoas ficam bravas. A única vez que vim ser jurado aqui me lembro que a Carol Castro dançou, maravilhosa, e a Bruna Marquezine estava aqui. E eu dei um 9,8 ou 9,9. Meu amigo, nós cortamos relações e o fã-clube da Bruna ficou bravíssimo".

A briga durou cerca de três anos. "Sei que depois de uns três anos, eu estava ao lado da Bruna no Criança Esperança e falei: 'Tudo bem, Bruna?'. Ela fez assim: 'Aham' (com uma cara fechada). Ela não esqueceu, ela guardou", lembrou Porchat. "Mas aí eu pedi desculpas e ela falou: 'Tudo bem, agora passou'. Mas foram três anos com isso", completou.

Para evitar complicações, neste domingo, Porchat deu 10 para todos os casais da "Dança dos Famosos".