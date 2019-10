Brasileirinha: Anitta anuncia novo projeto musical em português

Anitta passou o último período de sua carreira focada em se lançar no mercado internacional. A receita funcionou e a cantora conseguiu emplacar sucessos e gravar hits ao lado de nomes famosos. Agora, a funkeira anuncia um novo projeto voltado ao Brasil: a Brasileirinha.

Anitta usou as redes sociais , nesse domingo (27), para anunciar a novidade. O começo do Brasileirinha será, nesta terça-feira (29), quando ela lançará Some Que Ele Vem Atrá, uma parceria com Marília Mendonça, no Prêmio Multishow. Os lançamentos seguirão até dezembro.

“Meu ano de 2020 vai ser totalmente diferente de todos os anos que vocês acompanharam na minha carreira até agora. Mas antes de eu dizer o porquê vou deixar um presente só para meus fãs brasileiros”, afirmou a cantora em vídeo promocional.