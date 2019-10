Larissa Manoela posa com vibrador que ganhou de Ingrid Guimarães

Larissa Manoela , de 18 anos, postou no Stories, do Instagram, uma foto em que aparece segurando um vibrador como se fosse um telefone. "Obrigada a todos os envolvidos! Foi incrível", escreveu a jovem na legenda da foto.

No "Altas Horas", Larissa contou que ganhou o objeto de Ingrid Guimarães. O "mimo" veio no kit de lançamento do filme "De pernas para o ar". "Certo dia chegou uma encomenda da minha mãe fictícia, Ingrid Guimarães, que estava lançando 'De Pernas Pro Ar'. Fui abrindo, tinha um monte de coisa e me deparei com uma coisa que parecia mais um telefone. Mandei uma foto pra Ingrid perguntando como fazia para usar e ela rachou de rir. Era um vibrador. O mais frustrante foi o meu pai e minha mãe falarem: 'você recebe e a gente não?', disse a atriz no programa.