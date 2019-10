Climão! Anitta e Ludmilla juntas após confusão sobre autoria de música

O prêmio Multishow promete agitar o mundo dos famosos na noite nesta terça-feira (29), a partir das 22h30, Anitta apresentará a premiação ao lado de Paulo Gustavo e a grande expectativa gira em torno do encontro dela com a agora ex-amiga Ludmilla . As duas disputam, o troféu de Melhor Cantora e concorrem juntas na categoria Música Chiclete do Ano, com "Onda Diferente", motivo da discórdia entre as duas, revelado pelo colunista Léo Dias.

Anitta terá de entregar o prêmio de Melhor Cantora a Ludmilla? E se Onda Diferente vencer como música chiclete, as duas aparecerão juntas? Essas possibilidades têm movimentado os fãs das artistas. Ambas prepararam um medley com seus maiores sucessos recentes para a noite.