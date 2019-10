Família real anuncia vaga para auxiliar de limpeza no Castelo

A função é descrita como entregar "um trabalho extraordinário, num ambiente incrível". | Foto: Reprodução

A família real está em busca de um auxiliar de limpeza para se juntar à equipe do Castelo de Windsor, na Inglaterra. O anúncio foi publicado no site do Palácio de Buckingham, a residência oficial e principal local de trabalho do Monarca do Reino Unido em Londres.

O contratado será responsável pela "manutenção e cuidado de ambientes e itens, garantindo que eles sejam apresentados da melhor forma possível".

O salário não foi divulgado, mas é oferecido ao candidato refeições e recreação, além da opção de morar nos terrenos do castelo onde vivem o príncipe Harry, a esposa Meghan Markle e o filho do casal, Archie. A família escolheu viver em Frogmore Cottage, espécie de chalé de luxo que fica em Windsor.

O escolhido também será responsável por receber e cuidar de convidados em eventos. "Em um ambiente em que o desenvolvimento e o treinamento são comuns, você poderá aumentar suas habilidades. Estamos mais interessados em proatividade e capacidade de enfrentar novos desafios" diz o anúncio.