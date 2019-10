'Não ficaria com Kid Bengala, preciso de afinidade', diz Geisy Arruda

Geisy afirmou que sobre o tamanho do pênis do Kid Bengala: "A Nasa precisa vir para analisar" | Foto: Reprodução

Geisy Arruda entrevistou para o seu canal no Youtube o ator pornô conhecido como Kid Bengala. A Youtuber respondeu às perguntas dos seguidores nas redes sociais. Uma delas questiona se ela ficaria com ele.

Um fã perguntou: "Sentiu vontade ou curiosidade de experimentar a bengala do Kid?". Em resposta ao comentário Geisy Arruda declarou a preferência por pessoas do mesmo sexo. "Não, porque, eu não só me relaciono só com um pênis, a ser meu consolo, claro. Precisa ter química com o restante do corpo toda da pessoa, um sentimento, uma afinidade", explicou Geisy.

Geisy ainda revelou algumas de suas preferências na "hora H" e que, para ela, preliminares são fundamentais. "Gosto de curtir o sexo horas antes de fazê-lo. Eu passo o dia me excitando sozinha, imaginando como será. Eu prolongo meu prazer o máximo de tempo que posso", declarou ela.