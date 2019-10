Vídeo: veja Alok e Romana malhando juntos

O Dj faz carinho na esposa durante os exercícios físicos | Foto: Reprodução

À espera do primeiro filho Ravi, Romana Novais e Alok demonstram que não mudaram a rotina de exercícios e boa saúde, o casal treinam juntos sob orientação do personal trainer Cesar Cruz. O vídeo postado nas redes sociais mostram o momento do casal.

Os dois pegam firmes nos exercícios e, um dos momentos mais fofos, foi registrado pelo personal. Alok beija a mulher, enquanto ela se exercita, mas eles não perdem o foco. "Entre uma série e outra", legendou Cesar Cruz.

"Meus meninos treinando comigo", escreveu Romana. Com sete meses de gestação, a médica chama a atenção pelo tamanho da barriga, o que foi motivo de comentários do próprio marido, já que a amada não exibe um volume muito grande.

| Autor: Reprodução