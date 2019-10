Neymar cobre o rosto de Gabigol em quadro e cria polêmica

Neymar usou suas redes sociais na última segunda-feira (28), para publicar um vídeo de seu amigo Jô Amância jogando vídeo game em sua casa, mas o que chamou atenção foi a foto de quadro em que o jogador do PSG aparece com Gabriel Jesus e Gabigol, porém, o rosto do artilheiro do Flamengo está tampado por uma folha de papel.

A foto tampada por Neymar é na comemoração da conquista do Brasil nos Jogos Olímpicos de 2016. O craque aparece festejando com o Gabigol e o camisa 33 do Manchester City,

Vale lembrar que o craque brasileiro e o jogador do Flamengo são cunhados, já que Gabigol namora com Rafaella . Os dois haviam terminado o namoro, mas reataram há alguns dias e alguns boatos dizem até que irmã de Neymar está grávida.

Pouco tempo depois do vídeo seu publicado, Gabigol publicou eu seu Instagram um vídeo com Rafaella e Gil Cebola, outro amigo de Neymar , compartilhou outro vídeo de Jô Amâncio, no mesmo local, mas com o rosto de Gabriel Barbosa já descoberto.