Téo é internado em estado gravíssimo em 'A Dona do Pedaço'

Fria e calculista, Josiane (Agatha Moreira) tentou matar Téo (Rainer Cadete) atacando-o com um picador de gelo no motel. A vilã de " A Dona do Pedaço " o deixa ensanguentado e foge do local sem ser vista. O que a influenciadora digital não esperava é que o fotógrafo fosse sobreviver. Já em casa, a filha de Maria da Paz (Juliana Paes) dá fim em suas roupas, no celular do namorado e esconde a arma do crime.



Ao presenciar Jô queimando as roupas, William (Bruno Gissoni) decide se afastar da garota.

"Nem vou fazer perguntas. Prefiro não saber de nada. Vou sumir de você. Jô, meu negócio é hackear, não me meter em coisas mais complicadas. Já conheci seu primo, era um cara da pesada. Agora você queimando roupas. A gente se despede como amigos", diz ele.

éo é encontrado no quarto do motel pela camareira e pelo segurança do local. Após arrombar a porta e ver o rapaz semimorto, a dupla pede socorro e chama polícia. Yohana (Monique Alfradique) chega ao local achando que se trata de uma vítima de esfaqueamento e se surpreende ao saber que se trata de Téo.

"Reconheci na hora. Só não sabem se vai viver. Perdeu muito sangue... tem que ser operado, mas pode não resistir à operação", conta ela a Camilo (Lee Taylor).

De lá, Yohana e Camilo vão em busca de Josiane, que nega ter estado com Téo na noite do crime. Enquanto isso, no hospital, só uma cirurgia de emergência pode salvar a vida do fotógrafo, que teve o fígado dilacerado.