Vitão confirma que já ficou com Anitta: 'Não vamos namorar'

Vitão falou sobre seu relacionamento com Anitta nos bastidores do "Prêmio Multishow", que aconteceu na noite desta terça-feira (29), no Rio de Janeiro. O cantor, que já roubou vários beijos de Anitta em apresentações, contou que já ficou com a cantora.

"Nós ficamos algumas vezes, mas nada sério. Não vamos namorar por agora. Ela não pode namorar e nem eu. Nossa agenda de trabalho é agitada. Anitta é uma grande amiga, que me ajuda muito e eu sou muito grato", disse Vitão à coluna de Leo Dias, do "Uol".

Ainda de acordo com o colunista, na segunda-feira, durante o ensaio geral do prêmio, Anitta falou que estava com dores porque tinha feito sexo. Vitão, no entanto, garantiu que não foi com ele. "Fiquei sabendo disso, mas não foi comigo não. Mas também não tem problema. Somos amigos e está tudo certo", disse.