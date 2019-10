Vaiada por fãs de Anitta, Ludmilla vence a categoria 'Cantora do Ano'

O Prêmio Multishow 2019 , realizado na noite de terça-feira, no Rio, já tem um climão para chamar de seu. Logo após o primeiro número musical da apresentadora Anitta, o comediante Paulo Gustavo anunciou que a canção "Onda Diferente" levou o prêmio de Música Chiclete do Ano. Só que o hit está no centro de uma polêmica desde o Rock in Rio.

Antes amigas, Anitta e Ludmilla, que dividem a gravação com o rapper Snoop Doog e o produtor carioca Papatinho, brigaram publicamente por conta dos direitos de composição de "Onda Diferente". Ludmilla chegou a tirar Anitta da lista de compositores, alegando que a música estava pronta quando Anitta a recebeu para gravar participação.

Anitta não subiu ao palco para receber o prêmio. Papatinho e Ludmilla, sim. Ao pegar o microfone, a cantora foi recebida com vaias e gritos de “Anitta!” por parte da plateia a outra a apoiou. Em resposta às vaias, Ludmilla literalmente rebolou em direção aos fãs de Anitta.

A cantora deixou o palco emocionada, e foi consolada pelo apresentador Paulo Gustavo. O humorista lembrou que Ludmilla é uma mulher negra, gay e de periferia que alcançou sucesso nacional, e por isso merece respeito e carinho.

Mais tarde, Ludmilla foi premiada como cantora do ano, superando Anitta, e se emocionou ao subir no palco: "Esse choro é de uma luta muito grande e muito longa, que estava preso dentro de mim há muito tempo. Queria dizer para as meninas, mulheres periféricas: nunca deixem as pessoas dizerem quem você pode ser. Lute como uma garota. Obrigada pelas vaias, elas me fazem pensar o que eu gostaria ou não de fazer com as pessoas.

Entenda a polêmica

O assunto explodiu durante o Rock in Rio: no evento, Ivete Sangalo fez um cover de Onda Diferente, hit de Ludmilla e Anitta, com participação de Snoop Dogg. Lud comemorou o fato nas redes, lembrando que era a autora da composição, e começou a ser atacada por fãs de Anitta. Foi assim que ela descobriu que Anitta também era creditada como compositora da faixa.

Ludmilla afirma que tinha concordado em dividir a autoria da faixa apenas com Snoop Dogg. Já Anitta diz que foi creditada como compositora porque, além de ter sido responsável por trazer o rapper americano, também arcou com a produção do hit. De acordo com o colunista Leo Dias, Ludmilla exigiu que Anitta retirasse seu nome da canção e "nunca mais quer ver" a ex-parceira.