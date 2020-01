Ela explicou que a gravidez não foi planejada | Foto: Divulgação





Giovanna Ewbank anunciou hoje, por meio do Instagram, que está grávida, no terceiro mês de gestação. A gravidez é fruto do casamento com o ator Bruno Gagliasso. Eles já são pais de Bless, 5 anos, e Titi, 6, que são adotados.

No Instagram, Gio postou uma imagem em que as mãos de Bruno, Titi e Bless repousam sobre seu ventre. Ela explicou que a gravidez não foi planejada.