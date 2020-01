Justiça mantém condenação de motorista de Cristiano Araújo

Indiciado pela morte do cantor Cristiano Araujo e a namorada Allana Morais em um acidente de carro em 24 de julho de 2015, em Goiás, o motorista Ronaldo Miranda foi condenado novamente em ação movida por ele para recorrer da decisão de 2018, que o condenou a 2 anos e sete meses de detenção por homicídio culposo (quando não há intenção de matar) e pagamento de multa, por ter assumido riscos ao dirigir o carro acima da velocidade permitida e estar com as rodas do veículo danificadas.

Para o relator do caso, o desembargador Itaney Francisco Campos a condenação do motorista deve ser mantida. À época do acidente, as investigações apontaram que, no momento do acidente que vitimou Cristiano Araujo e Allan, o carro estava acima da velocidade permitida.

Além de Allana e Cristiano, estavam no carro o motorista e o empresário do cantor, Victor Leonardo. Os dois últimos ficaram feridos, mas receberam alta dias após o acidente. O casal estava sem o cinto de segurança. A namorada do cantor morreu no local, após ser arremessada para fora do veículo. Cristiano chegou a ser resgatado e encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

