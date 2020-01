Globo deve acabar com as novelas das 23h

Elenco da série 'Segunda Chamada' | Foto: Mauricio Fidalgo/ Globo

Rio de Janeiro - A informação que corre nos corredores da Globo é que a desistência de produzir "O Selvagem da Ópera", sobre a biografia do maestro brasileiro Carlos Gomes, poderá vir a ser uma medida definitiva, em se tratando de novelas, mesmo que mais curtas, para as 23h. A ideia é destinar esta faixa de horário só para a exibição de séries, já a partir de 2020.

No caso do seriado "O Selvagem da Ópera", cancelado às vésperas do início das gravações, a informação na Globo é que será transformada em novela das 18h. Algo que, evidentemente, levará a autora Maria Adelaide Amaral reconsiderar uma série de aspectos no conteúdo da trama, já que o novo horário possui classificação indicativa de 12 anos.

*Com informações do site UOL