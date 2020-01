Clipe com cena de sexo de Anitta e MC Cabelinho. Veja!

Lançado na última sexta-feira (20), o clipe de “Até o Céu”, primeira parceria entre Anitta e o ator e cantor MC Cabelinho, passou a ser restrito para menores de idade no Youtube. A medida tem como objetivo a reclassificação indicativa do conteúdo exibido. Cabelinho, vale lembrar, atualmente pode ser visto no papel de um bandido na novela “Amor de Mãe”.

Anitta fazendo sexo no clipe | Foto: Reprodução

Anitta, por sinal, já é um dos assuntos mais comentados do Twitter e vem dando o que falar. No clipe, a cantora protagoniza uma garota normal em cenas muito intimas com o namorado, como cavalgar no sexo com o rapaz e até protagonizar momentos extremamente íntimos usando o banheiro.

Anitta fazendo xixi no banheiro | Foto: Reprodução

Momentos quentes no clipe | Foto: Reprodução

Na cama, na privada e de fio dental são algumas cenas protagonizadas por Anitta. E até mesmo a estética do clipe é diferente, em uma pegada mais ‘documental’.

Assista: