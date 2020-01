Naldo Benny briga na Justiça contra Rede Globo por causa de 'Se Joga'

Se Naldo ganhar o processo, o funkeiro poderá ter a exclusividade do uso do nome | Foto: Divulgação





Naldo Benny entrou com um processo contra o Grupo Globo por causa do nome do programa "Se Joga". O cantor está disputando com a empresa no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) pelo registro da marca. As informações são do site "Na Telinha".

Por ter solicitado o uso da marca antes, a advogada do músico, Adriana Cubas Muller, disse que existe uma possibilidade que o INPI proíba a emissora de usar o nome. “Há casos em que o INPI permite o uso quando não são conflitantes. No caso do Naldo, ele quer o registro para utilizar para um show, não é um programa de televisão”, explicou.

Se Naldo ganhar o processo, o funkeiro poderá ter a exclusividade do uso do nome. Assim, a emissora pode tentar negociar para manter o nome do programa, trocar o título ou tirá-lo do ar.