Keanu Reeves lança linha 2020 de sua moto Arch KRGT-1

Além de estar se preparando para a sequência de Matrix, o ator Keanu Reeves continua dando atenção a outro negócio que atua: a produção de motocicletas.

Feita de modo artesanal em Los Angeles, a KRGT-1 2020 foi renovada, apesar de se manter fiel ao seu estilo cruiser estradeiro, ganhando novo desenho e aprimoramento mecânico. O preço não foi divulgado abertamente, e as encomendas devem ser feitas diretamente com a empresa.



A moto ganhou um sistema de freios ABS mais moderno, além de melhorias na suspensão e na posição de pilotagem. De acordo com a Arch, o modelo recebeu 20 melhorias importantes e um total de 150 novos componentes.

Entre as novidade, está uma nova balança traseira de alumínio que foi criada para melhorar o controle da motocicleta. O motorzão é um V2 de 2.034 cc de cilindrada.

Arch KRGT-1 2020, a moto da marca de Keanu Reeves | Foto: Divulgação

Reeves e as motos

O ator Keanu Reeves Sócio da Arch Motorcycle, onde desenvolve e produz os modelos com o amigo Gard Hollinger desde 2011. Os modelos não saem por menos de US$ 80 mil e possuem motores com mais de 2.000 cc de cilindrada. Como padrão, a fabricante nunca produz muitas unidades das motos, todas são limitadas.