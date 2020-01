Atriz Global assume namoro com Marcella Rica

As atrizes Vitória Strada e Marcella Rica fizeram a primeira aparição juntas logo depois de assumirem o relacionamento. Elas estavam presentes em uma festa de confraternização na casa de Fausto Silva, no último domingo (22).



Em entrevista para Ancelmo Gois, do jornal O Globo , Vitória disse que estava namorando a loira há nove meses. “Um presente lindo que só tem me feito feliz”, contou ela.

Além do casal, também estiveram presentes no festão Fafá de Belém, Luiza Tomé, Giovanna Lancellotti, Jonathan Azevedo e Regiane Alves. Tudo aconteceu no imóvel luxuoso do apresentador, localizado no Morumbi, em São Paulo.

Depois do sucesso de ‘Espelho da Vida’, Strada protagonizará ‘Salve-se Quem Puder’, a nova novela das 19h. Ela dividirá o posto principal com Deborah Secco e Juliana Paiva.

Já Marcella esteve afastada da Globo desde ‘A Lei do Amor’, em 2016. Ano passado ela participou do reality ‘Popstar’, e esteve em ‘Topíssima’, na Record TV.