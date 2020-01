Anitta ainda não acredita que se encontrou com Mariah Carey

O sonho de todo fã é um dia poder encontrar seu ídolo e com Anitta não é diferente. No último sábado (21) a cantora "esbarrou" por um acaso, com a artista internacional Mariah Carey em uma loja na cidade de Aspen, onde está de férias com a sua família.

Além de realizar um sonho, Anitta ainda teve uma baita surpresa na manhã deste domingo, quando Mariah publicou em seu instagram um vídeo das duas com a legenda "Eu não entendo português, mas eu amo ela, ela é linda. Estamos felizes de nos encontrar aqui no Natal".