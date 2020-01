Quer ir para o show do Oz Bambaz? Pode trocar leite por ingressos

Manaus- É época natalina, mas o carnaval já está batendo na porta. Para abrir a temporada de folia em grande estilo, a Colors Eventos Manaus realiza nesta sexta-feira (27) de dezembro, o 'Se joga na folia' com Rubynho Oz Bambaz . A festa terá como cenário, o podium da arena da Amazônia, situada na avenida Constantino Nery, Flores, Zona Centro-oeste da capital.



O segundo lote dos ingressos já estão a vendas. Os valores variam entre R$35 pista; R$75 área vip e R$120 camarote com direito a 5h de open bar de cerveja, caipirinha, caipiroska, água e refrigerante.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site do shopingressos.com ou nos pontos de vendas físicos das Óticas Diniz do Manauara, Amazonas e Sumaúma Shopping; na UaiSô do Millenium Shopping e nos stands da Colors situados dentro das academias Live.

Ação Social

E uma ação social também vai levar diversos foliões para curtir o maior carnaval fora de época da cidade. Na sexta-feira (27), durante o horário de 16h as 18h será realizada uma blitz na rua Fortaleza, Adrianopolis, onde quem levar uma lata de leite, fizer uma foto da entrega e postar nas redes sociais ganhará um passaporte pista na hora. Vale ressaltar que todas as latas de leite arrecadadas serão doadas para Instituições de caridade.

Além de Rubynho Oz Bambaz, o carnaval fora de época vai contar ainda com shows de Uendel Pinheiro, Banda Marrakesh, Grupo Estrelas, João Victor e Rodrigo e Dennys Salvador. Nos intervalos, a Dj Rafa Militão e Dj Leiru são quem comandam a pista de dança.

*Com informações da assessoria