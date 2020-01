'Estou feliz', diz Vivian Amorim sobre apresentar ‘BBB: A Eliminação’

Vivian foi participante da edição 17 do 'Big Brasil Brasil' | Foto: Divulgação

Manaus - A amazonense Vivian Amorim está de volta ao que lhe revelou para o mundo inteiro, o ‘Big Brother Brasil’. Com a estreia da 20ª edição do reality, a artista não esconde s ansiedade para o lançamento da nova da temporada, assim como também para o comando do programa ‘Big Brother Brasil: A Eliminação’, no Multishow.

Em seu Instagram, a artista publicou diversas fotos e contou que agora ela faz parte da família Multishow. Além disso, que ela será a grande responsável por apresentar o programa ‘BBB: A eliminação’.

“Ah, finalmente posso compartilhar com vocês! Sou a mais nova integrante da família Multishow. Vou apresentar o programa “BBB : A Eliminação” e estou feliz demais pela oportunidade de continuar trabalhando com o BBB, que é um programa que mudou a minha vida!”, escreveu ela.

Em seguida, ela continuou se mostrando muito feliz com a grande novidade e também fez questão de agradecer quem a recebeu com tanto carinho e cuidado.

“Será mais um novo desafio, mais uma experiência para o meu diário de apresentadora e o meu coração transborda gratidão a Deus por poder expandir meu conhecimento na área televisiva, por poder estar “Ao Vivian” do jeitinho que eu gosto e por ser ao lado da Titi e do Bruno que me receberam super bem e que são dois bbbmaníacos assim como eu… Ninguém segura esse trio! Que venha o BBB 20”, encerrou.

Vivian, que foi descoberta pelo BBB em 2017, apresentará o programa no canal pago com Bruno de Luca e Titi Müller. Com duração de uma hora, BBB - A Eliminação abordará curiosidades do público em relação ao brother eliminado da semana.

No último mês, em conversa com a "Revista Quem", Vivian deu mais detalhes sobre as mudanças que a sua vida sofreu após ganhar fama. Para ela, o alto nível de seguidores (atualmente cerca de 6 milhões) que ela atingiu, criou uma ‘barreira’ na cabeça dos paqueradores.