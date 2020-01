Gracyanne Barbosa impressiona os fãs com o look da Mulher Maravilha

Os fãs ficaram eufóricos com a publicação da mulher de Belo | Foto: Divulgação

A musa fitness Gracyanne Barbosa ousou na noite desta quinta-feira (26), no Instagram. Isso porque Gracyanne publicou uma foto fantasiada de Mulher-Maravilha. Ao usar roupa de heroína, a musa comentou que se sente como uma por ajudar tantas pessoas a mudarem seus hábitos de vida para um mais saudável.



"'Seja o herói de alguém e conheça o sentido da vida, em cada coração ajudado'. Li essa frase esses dias, e ela me fez pensar em todas as pessoas que encontrei esse ano. As que disseram que mudaram de hábitos com meu incentivo, pelas minhas postagens e isso, sem dúvidas, é muito valioso pra mim. Sou muito grata a Deus, por poder ajudar as pessoas de alguma maneira e peço a ele que me ensine cada vez mais.", disse a influencer na legenda da publicação.

Os fãs ficaram eufóricos com a publicação da mulher de Belo. "Você é minha heroína! Essa sim é a mulher maravilha", disse um seguidor. "Por que choras, Gal Gadot?", comentou outro em tom de humor que mencionou a atriz que interpreta Mulher-Maravilha nos cinemas.