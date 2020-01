Polêmica: Juliana Paes briga com marido em Jericoacoara

Juliana Paes é gente como a gente. Do tipo que dança, bebe e se diverte. Tem sido assim no pré-Réveillon em Jericoacoara, onde está sempre curtindo ao lado do marido, Carlos Eduardo Baptista. Mas tanta animação rendeu uma leve discussão entre os dois na madrugada de domingo. Ela saiu do show de Bell Marques puxada pelo maridão. Muito animada, ela dizia para ele: "eu quero ficaaaaaaaar". Só que o empresário estava com cara de poucos amigos e o casal foi embora.



Segundo a colunista Fábia Oliveira, do Jornal O Dia, está tudo bem entre eles. Tanto que, na noite de segunda-feira (30), os dois foram vistos curtindo os shows no meio da multidão. Juliana e o marido também trocaram beijos apaixonados.