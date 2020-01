Fotos: Veja como foi a celebração dos famosos na chegada de 2020

A virada do ano rendeu várias postagens de celebridades compartilhando suas comemorações nas redes sociais. A maioria se reuniu com a família e aproveitou o momento para curtir na praia.

Abaixo, confira alguns cliques postados no dia 31 de dezembro:

Bruna Marquezine

Bruna Marquezine | Foto: Reprodução

A atriz está em Trancoso, Bahia aproveitando muito os dias de sol e a virada do ano com amigos e família. E praia pede por um look bem brilhante e confortável.



Justin Bieber e Hailey Baldwin



Justin Bieber e Hailey Baldwin | Foto: Reprodução

Quem não ama usar acessórios temáticos nessas épocas festivas? O casal Bieber arrasou na tiarinha!



Larissa Manoela

Larissa Manoela | Foto: Reprodução

Larissa Manoela e o namorado, Leo Cidade | Foto: Reprodução





A queima de fogos no céu é um lindo cenário para as fotos bombarem no insta. Larissa aproveitou o show de luzes e garantiu a foto com o look branco e o namorado, Leo Cidade, em Alagoas.



Marina Ruy Barbosa

Marina Ruy Barbosa | Foto: Reprodução

Marina Ruy Barbosa | Foto: Reprodução

Marina Ruy Barbosa | Foto: Reprodução

Falaram que verde é a cor de 2020, então Marina apostou na bolsa colorida para dar um up no look cintilante, usado em Trancoso. Fashionista!



Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank

Bruno Gagliasso, Giovanna Ewbank e família | Foto:

Os dois também se reuniram em Trancoso para passar a virada do ano, junto dos filhos Bless, de quatro anos, e Titi, de seis. No próximo Réveillon terá mais um integrante na comemoração, já que Ewbank anunciou, mês passado, que está grávida.



Juliana Paes

Juliana Paes | Foto: Reprodução

Juliana Paes, o marido Carlos Eduardo Baptista e família | Foto: Reprodução

A atriz comemorou a passagem de ano junto do marido e dos dois filhos em Jericoaquara, no Ceará.



Vanessa Hudgens

Vanessa Hudgens | Foto: Reprodução

Roupa branca, que nada! A atriz escolheu um look com vibe retrô, e até sentimos uma leve inspiração em Audrey Hepburn.



Marília Mendonça

Confira registros de Marília Mendonça e outros famosos | Foto: Reprodução

Existe fofura maior que bebê recém-nascido? A foto de comemoração de 2020 da cantora teve participação especial do Leo! Awn!