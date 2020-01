Atriz de Capitão América é presa suspeita de matar a própria mãe

A atriz Mollie Fitzgerald, que participou do filme " Capitão América: O Primeiro Vingador " (2011), foi presa suspeita de matar sua mãe, Patricia E. Fitzgerald, esfaqueada no Kansas, Estados Unidos. De acordo com a revista Variety, o crime aconteceu no dia 20 de dezembro.



Mollie foi encontrada pela polícia na casa da mãe, onde aconteceu o assassinato. O caso está sendo investigado. Ainda não há informações sobre o que teria motivado o crime. A atriz foi indiciada e a justiça estabeleceu uma fiança de US$ 500 mil para a soltura.