Vídeo:Após largar irmã de Neymar, Gabigol leva fora de Anitta em boate

Anitta rebolando muito | Autor: Divulgação

Passada a virada do ano "tretado" com a irmã de Neymar, Gabigol foi direto da Bahia para Jurerê, em Florianópolis, onde ele marcou presença no show de Anitta em uma boate local. O que pegou mesmo foi a insistência do jogador em ficar com a Poderosa nos bastidores do evento.

Segundo um amigo da colunista Fábia Oliveira, do Jornal O Dia, que estava no backstage do show, Anitta não gostou nada da postura do craque que estava recém-terminado com Rafaella pela enésima vez. "Encheu o saco", disse a fonte. Ainda de acordo com o informante, a cantora recusou inúmeras vezes as investidas de Gabigol e ficou P* da vida com ele, que em momento algum se importou de ser visto publicamente hipnotizado com o rebolado da funkeira.

Anitta não gostou nada das investidas de Gabigol | Foto: Divulgação

E pelo que parece o ranço pelo Gabigol se instalou na Anitta, que nesta sexta-feira deixou de seguir o ídolo do Flamengo no Instagram.