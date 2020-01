De novo? Vídeo mostra Saulo Poncio traindo Gabi Brandt

O cantor Saulo Poncio , da banda Um44k, voltou a ser assunto nas redes sociais por uma suposta traição à esposa, a influenciadora digital Gabi Brandt.

Um vídeo dele junto com uma morena em uma festa em Búzios, no interior do Rio, começou a circular no Twitter, onde acabou se transformando num dos assuntos mais comentados do Brasil nesta sexta-feira (3). Nas imagens, ele aparece conversando de rosto colado com uma morena e chega a faver carícias.

Diante da repercussão, o cantor fez uma transmissão ao vivo no Instagram, na qual negou a traição.

“Eu sempre acabo tornando os problemas dos meus amigos, então eles me odeiam. Toda vez que eu estou com eles em algum rolê, a parada que está acontecendo com eles toma uma proporção bizarra. Isso só porque estou junto, igual agora”, afirmou, sugerindo que a mulher no vídeo é ex de um amigo, segundo o site de Hugo Gloss.

Ele continuou se explicando, e citou a ‘mão boba’: “O moleque está lá, meu amigo de anos, e encontra com a ex. Ele está namorando uma ‘mina’ agora e a ex estava lá. E porque eu estava na parada, o negócio tomou outra proporção. As pessoas falam: ‘você falou muito perto’, ‘pegou na bunda’… Mas tadinhos, eles vão me perdoar. Só sei que são 11:40 da manhã e tem mais de 35 mil pessoas na live e estou achando isso muito bom”, agradeceu.

No ano passado, Saulo Poncio já havia sido acusado de trair Gabi Brandt, inclusive dias antes de a influencer dar à luz ao primeiro filho do casal.

Veja o vídeo:

Ele negou a traição | Autor: Divulgação