Pai de Saulo Poncio sobre suposta traição do filho: “desprezível”

Pai de Saulo Poncio não concorda com as atitudes do filho | Foto: Divulgação





O pastor Marcio Pôncio usou o Instagram para criticar as últimas atitudes do filho, Saulo, que foi filmado em clima íntimo com uma morena durante uma festa em Búzios, no Rio de Janeiro. Durante o papo com a jovem, Saulo chega a colocar a mão no bumbum dela.

Em meio a acusações de que traiu a mulher, a influencer Gabi Brandt , Saulo fez uma transmissão ao vivo negando e dizendo que estava apenas conversando com a ex-namorada de um amigo.

Mas o pastor não gostou do que viu: "Acho que ele passou de todos os limites. Tudo o que foi mostrado já nos basta para concluir o ser humano fraco, pequeno e desprezível que ele está sendo no momento", diz o texto, usado para pedir desculpas pela atitude de Saulo.

Márcio diz na mensagem que não vai desistir do filho. "Como pai, nunca, jamais poderei virar as costas. Enquanto houver vida nele, terei esperanças. Seguiremos em frente batalhando cada dia crendo que a guerra só se decidirá no final", diz.

Saulo e Gabi têm um filho, Davi, de seis meses. Essa não é a primeira vez que Saulo se envolve em suspeitas traição à mulher em agosto, houve uma onda de boatos depois que um funcionário de um hotel afirmou que Saulo recebeu garotas no quarto durante uma viagem.

Leia o texto de Márcio:

"Olá. Acaba que como somos uma família, o que acontece com um, todos aqui em casa sentimos muito. Sendo assim só posso pedir milhões, bilhões de desculpas a todos pelo mau comportamento do meu filho Saulo. Acho que ele passou de todos os limites. Tudo o que foi mostrado já nos basta para concluir o ser humano fraco, pequeno e desprezível que ele está sendo no momento. Como pai, nunca, jamais poderei virar as costas, enquanto houver vida nele, terei esperanças. Seguiremos em frente batalhando cada dia crendo que a guerra só se decidirá no final. Continuem orando por todos nós e nunca, jamais, desistam da família de vocês, pelo contrário, lutem por ela."