VÍDEO:Galã de Malhação, Felipe Titto abre o jogo e fala sobre sexo gay

Após participar de duas edições da Malhação, na Globo, e na segunda vez aparecer quase que "irreconhecível", o ator e modelo Felipe Titto foi convidado para bater um papo com o youtuber Matheus Mazzafera. Na ocasião, ele falou sobre várias coisas e ainda revelou se seria ativo ou passivo, caso fosse gay. “Eu não faço a menor ideia”, falou.

Rindo do questionamento feito por Mazzafera, Felipe emendou que “baseado no que eu já sei como preferência, acho que eu ia querer comer, né?”. No entanto, pairou em uma dúvida. “É que, pensando pelo lado do passivo, todo mundo diz que quando vai, vai”, indagou ele.

Mas, para acabar de uma vez com as dúvidas, Titto e Matheus chagaram a uma conclusão: o Felipe “ia dar pinta de ativo, mas seria passivo”.

Confira o vídeo:

| Autor: Divulgação