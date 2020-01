BBB 20: Globo dá spoiler sobre quem serão os participantes da casa

Aqueles que acompanham o Big Brother Brasil fielmente ficam ansiosos para conhecerem os rostinhos de quem vai entrar na casa mais vigiada do país. E, como sempre, a Globo não vai revelar tudo do BBB 20 até a última hora.



Para dar um gostinho aos fãs, a conta oficial do BBB publicou um vídeo que dá alguns spoilers de como será a 20ª edição do reality show.



De acordo com o vídeo publicado, o BBB 20 vai contar com “releitura de prova famosa que fez história”, “um líder com mais poderes do que nunca” e “novas formas de escapar do paredão”.

Mas o mais interessante é que a produção confirmou que haverá participantes que se inscreveram para participar, e outros que foram convidados pelo programa.