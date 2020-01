Por causa de signo, Alok não quer que o filho demore a nascer

A ansiedade para a espera do primogênito já tomou conta de Romana Novais e Alok , o casal está mais apaixonado do que nunca nas redes sociais e aguardando o nascimento de Ravi.

Esposa de um dos Dj`s mais famosos do Brasil e influencer digital com quase 3 milhões de seguidores no instagram, Romana postou uma foto na frente do espelho e deixou o barrigão à mostra com a legenda "Qual o palpite de vocês da data que o Ravi nasce? A data prevista está para o dia 23 de Janeiro.... ? Alok acha que só depois do dia 15 porém não quer que passe do dia 20 pq não quer que seja aquariano(detalhe que é o meu signo kkkkkkkkk) Acham que será capricorniano ou aquariano?"

O papai, logo respondeu "Já falei que sou complemente apaixonado por você hoje?" Casal lindos, né?