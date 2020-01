Chris Hemsworth faz doação de R$ 4 milhões para incêndio na Austrália

O astro pediu aos seus seguidores para colaborarem nessa causa | Foto: Divulgação

Assim como Nicole Kidman, o ator Chris Hemsworth, intérprete do herói Thor dos filmes da Marvel , também fez uma doação para ajudar nas queimadas na Austrália. Através de um vídeo no Instagram, o astro, que vive no país, pediu aos seus seguidores para colaborarem nessa causa.



"Minha família e eu estamos contribuindo com 1 milhão de dólares. Espero que vocês também possam participar. Cada centavo conta, então o que você puder reunir é muito apreciado. Agradeço a todos ao redor do mundo por seus desejos e doações. Realmente faz a diferença! Então, vá fundo!"



Na bio do Instagram, Chris compartilhou um link onde as pessoas poderão apoiar os bombeiros e organizações e instituições de caridade que estão prestando ajuda à população da Austrália. Além de Hemsworth e Kidman, o ator Russel Crowe chegou a faltar a cerimônia do Globo de Ouro para ajudar a situação de caos em que o país se encontra.