Modelo expõe mensagens de Marcos Mion com supostas cantadas

Marcos Mion viu seu nome envolvido em boatos de que traía a esposa com a atriz Débora Secco | Foto: Divulgação

Marcos Mion é acusado novamente de trair a esposa , Suzana Gullo. É que a modelo Ana Carolina Jorge utilizou suas redes sociais nesta terça-feira (7) para dizer que foi paquerada pelo ator e apresentador. No Instagram, a moça publicou um print de uma suposta conversa íntima com Mion.

“Fica muito sem graça aquela academia sem você sorrindo e pulando corda”, disse o apresentador em uma das partes. “Me responde!”, Mion teria pedido. “Hahaha para”, escreveu em seguida. Ana Carolina parece ter respondido apenas: “o quê?”.

A modelo escreveu ainda que após o eventual flerte, não acredita mais em família perfeita: “faz mais ou menos um ano em que eu parei de acreditar em famílias perfeitas no Instagram”. Para seguidores Ana Carolina revelou: "eu tive que sair da academia que eu treinava pra não ser cantada por ele todo dia".

Vale ressaltar que no fim do ano passado, o apresentador viu seu nome envolvido em boatos de que traía a esposa com a atriz Débora Secco. Até o momento o apresentador não se pronunciou sobre o caso.