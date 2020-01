Thaila Ayala usa papel higiênico com o rosto de Donald Trump

Na última terça-feira (7), Thaila Ayala polemizou ao atualizar sua conta do Instagram com um clique diferente. Fazendo carão, a atriz da Globo mostrou um papel higiênico com o rosto de Donald Trump , presidente dos Estados Unidos, estampado.

Na legenda da publicação do Instagram, Thaila Ayala fez referência a marca do papel. No feed de comentários, seguidores da atriz da Globo falaram sobre a escolha dela.

“Amei. Onde compra?”, perguntou Bruno Gagliasso. "Acho que ele não serve nem pra isso", disse uma internauta. "Não sei se é de rir ou de chorar mesmo!", escreveu outra.