Anitta fala sobre beijo quente em Thiago Martins nos bastidores

Anitta gravou cenas como Sabrina | Foto: Divulgação

Na última terça-feira (7), Anitta gravou sua participação em 'Amor de Mãe'. Mas a notícia que corre nos bastidores da trama é que a poderosa andou dando beijos calientes em Thiago Martins no camarim durante os intervalos. Procurada, Anitta nega: "Teve beijo em cena somente. Nem tivemos camarim ontem. As trocas (de roupa) foram feitas no banheiro".

Anitta foi escalada para viver uma fã chamada Sabrina que é capaz de tudo por seu ídolo, Ryan (Thiago Martins). A funkeira posou com o look fazendeira de sua personagem nos bastidores da trama de Manuela Dias.