Nasce Ravi, primeiro filho de Alok e de Romana Novais

Ravi nasceu de parto normal humanizado nesta sexta-feira (10) | Foto: Divulgação

O pequeno Ravi, filho de Alok e Romana Novais , nasceu, na manhã desta sexta-feira (10), em São Paulo. Esse é o primeiro filho do DJ e da médica. A informação foi dada pelo colunista Leo Dias.

Antes do parto, Romana deixou tudo organizado em casa. Em Stories recentes, ela aproveitou que a mãe a estava visitando e olhando o quarto de Ravi para explicar aos fãs como arrumou tudo: com a ajuda de uma organizadora. O enxoval organizado envolve produtos de proteção e saúde do bebê, fraldas e roupinhas. Em uma das cenas, chama atenção um body onde se lê o nome da mãe e do filho.

De acordo com a assessoria de imprensa do artista, “Ravi, filho de Alok e Romana, nasceu de parto normal humanizado nesta sexta-feira 10) às 8h20. As contrações se iniciaram de madrugada. Mãe e filho passam bem e Ravi já está mamando no peito”.