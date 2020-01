Vanessa Giácomo vai interpretar Eliza Samúdio em série

O seriado seria inspirado no livro Indefensável: O Goleiro Bruno e a História da Morte de Eliza Samudio. | Foto: Divulgação

A Globo estaria preparando uma série sobre o goleiro Bruno e o assassinato de Eliza Samudio . Amora Mautner, diretora do projeto, concedeu uma entrevista ao colunista Leo Dias, do portal UOL, e afirmou que atriz Vanessa Giácomo seria escalada para interpretar Eliza Samudio na TV.



"Estamos começando a desenvolver o projeto que será escrito pelo Lucas Paraíso, que fez Sob Pressão, e pela cineasta Gabriela Amaral. Assim que for aprovada a primeira etapa, começaremos a pensar no elenco, mas a Vanessa Giácomo está desde a origem do projeto. Todos pensamos nela como Eliza ,"disse a diretora ao colunista.

O seriado seria inspirado no livro Indefensável: O Goleiro Bruno e a História da Morte de Eliza Samudio. Ainda não há nome e data de estreia confirmada. De acordo com a revista Veja, essa seria a primeira de uma série de thrillers que serão lançados pela Globo. Crimes famosos que já foram sentenciados na Justiça devem virar produções televisivas nos próximos anos.

Procurada, a Globo informou que comprou os direitos para adaptar o livro e de vários outros casos. Segundo a assessoria da emissora, existe o desejo de fazer uma série sobre crimes. Não há, no entanto, nada desenvolvido, escrito, nem aprovado sobre nenhum dos casos possíveis.