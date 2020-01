Victor, da dupla com Léo, aparece em vídeo agredindo a ex-esposa

O programa Domingo Espetacular da TV Record, reproduziu neste domingo (12), um vídeo da agressão do cantor Victor Chaves , da dupla sertaneja “Victor e Leo”, contra a ex-mulher, a empresária Poliana Bagatini. A agressão ocorreu em fevereiro de 2017.

As imagens reproduzidas pela Record são de câmeras de segurança do prédio onde o casal morava em Belo Horizonte. No dia da agressão, Poliana estava grávida de quatro meses do segundo filho do casal.

Ela teria discutido com a sogra, que morava no andar de baixo. Após a discussão, as imagens mostram Poliana indo ao elevador e tentando digitar o código de segurança para subir ao apartamento, onde estava a filha. Sua cunhada, Paula Chaves, também entra no elevador.

Em seguida, Victor puxa as duas para fora, fazendo com que Poliana caísse no chão. Victor leva uma das pernas em direção a ela, como um chute.

Todas as cenas fazem parte do processo contra o cantor. Victor foi condenado no final do ano passado por agressão sem deixar lesões aparentes. No entanto, a pena foi apenas de 18 dias de prisão simples em regime aberto, que pode ser convertida em trabalhos comunitários.