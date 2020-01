Will Smith faz surpresa para recepcionista que o ajudou no início

A recepcionista Anita Scipio ficou emocionada após receber a visita de Will Smith às vésperas de se aposentar. A surpresa aconteceu quase 30 anos depois de Scipio receber o ator na sua primeira entrevista, em seu primeiro ano como protagonista da série "Um Maluco no Pedaço". Smith compartilhou o vídeo nas redes sociais.

“Os meus momentos favoritos durante viagens são aqueles em que encontro com pessoas como a Anita Scipio”, escreveu o ator. “Eu e a encontrei na recepção na MINHA PRIMEIRA entrevista da minha carreira… E ontem eu tive a sorte de vê-la se aposentar 30 anos depois. Ela disse que eu fiz o dia dela. Pessoal… foi ela que fez o MEU. Aproveite, Mama e continue espalhando amor e luz onde quer que você vá!”, completou.

“Nos reunimos e foi ótimo!”, disse Anita ao também compartilhar o momento com os seguidores. No vídeo mostra Will chegando e o susto que Scipio levou ao vê-lo da mesa que ela trabalhava no canal de rádio IHeartRadio. “Will, nós nos conhecemos há 30 anos. Você tinha acabado de começar e aqui está você outra vez, fechamos o círculo! Deus, eu te amo, você é maravilhoso. Você fez o meu dia, querido!”, afirmou a ex-recepcionista e o ator respondeu: “Você vai se aposentar, vai lá e dê um jeito de se divertir”.

Veja o vídeo: