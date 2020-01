Vídeo! MC Rebecca e Anitta protagonizam cena quentíssima

Além do vídeo, o look usado por Anitta também rendeu assunto | Foto: Divulgação

MC Rebecca fez uma participação especial no ensaio do bloco de carnaval da cantora Anitta , no Jockey Club do Rio de Janeiro. Durante a apresentação, elas protagonizaram uma cena quentíssima e levaram o público ao delírio.

A funkeira começou a cantar o seu hit proibidão, ‘Cai de Boca’, junto com Anitta. Em certo momento, Rebecca desceu até a intimidade da amiga e brincou com a língua, fazendo referência a sexo oral, assim como a música falava. A plateia gritou no momento e a web se divertiu.

“Credo q baixaria tem mais?”, brincou uma seguidora no Twitter. “Meninas estão de parabéns”, comentou outro. “Chegou a correr uma lágrima NÃO DISSE ONDE”, disparou um terceiro, bem ousado.

Além do vídeo, o look usado por Anitta também rendeu assunto. A famosa, que escolheu o tema ‘Reino Animal’, surgiu usando um macacão fio dental, deixando o seu bumbum imenso todinho à mostra.

Veja o vídeo: