Ferrugem é acusado de vazar fotos íntimas da ex-namorada

O cantor Ferrugem é acusado de vazar fotos íntimas de uma ex-namorada por meio de um perfil fake no Instagram e em um grupo de WhatsApp.

Ele está sendo investigado pela DRCI (Delegacia de Repressão a Crimes de Internet) do Rio de Janeiro. Ferrugem teria espalhado as imagens após terminar o romance com a vítima. A relação durou cerca de dois anos e meio.

Ao descobrir que os cliques estariam nas redes sociais, a mulher tentou contato com Ferrugem, mas foi bloqueada e acionou a Justiça. A audiência sobre o caso está marcada para o dia 4 de março.