Eduardo Costa paga promessa, muda o visual e vira galã de cinema

O cantor mineiro explicou um pouco mais a mudança do visual | Foto: Divulgação

Eduardo Costa cansou e decidiu mudar todo o seu visual para 2020! Mas, deu o que falar nas redes sociais...

O dono do hit "Os Dez Mandamentos do Amor" surgiu com um cabelão que chamou bastante atenção em seus 7,3 milhões de seguidores no Instagram e os fãs babaram com essa novidade.

Em suas redes sociais, o cantor mineiro explicou um pouco mais do visual que teve até aplique e ainda contou um segredinho que o fez adotar a juba enorme: "Meu cabelo está grande, não é porque resolvi deixar ele crescer! Eu fiz um propósito ou uma `promessa`, como você preferir. Além disso, tem um filme que vou começar a gravar em maio lá em Los Angeles, nos Estados Unidos, no qual interpreto um traficante colombiano".