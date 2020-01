Nasce uma estrela: Pabllo Vittar pronta para turnê mundial

A cantora Pabllo Vittar prepara maratona de shows internacionais esse ano. O mais recente a ser confirmado é o que ela fará na Primavera Sound 2020, que acontece em Barcelona, na Espanha, com objetivo de divulgar suas músicas, que a estão transformando em tendência, em shows musicais. A apresentação será no dia 5 de junho.

O Show em Barcelona, no entanto, contará com cantores de diferentes estilos musicais, como The Strokes e Lana Del Rey.

Pablo tem apresentações já confirmadas no festival australiano Mardi Gras Party, dia 29 de fevereiro, no Lollapalooza Chile, em 27 de março, no Lollapalooza Argentina, dois dias depois, e na Sala Del Museo, em 31 de março, em Montevideo.

A cidade peruana de Lima também será visitada com um show no dia 2 de abril no festival Happy Ending Fest. A turnê fora do Brasil se intensifica com shows no Festival Estéreo Picnic (3 de abril, em Bogotá), e no aguardado Coachella (dias 11 e 18 de abril, nos Estados Unidos).

Recentemente, Pabllo lançou a primeira parte de seu EP "111", com músicas em diferentes idiomas.