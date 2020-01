Dubladora da Elsa, do filme ‘Frozen’, morre aos 21 anos

Morreu esta semana, aos 21 anos, a atriz mexicana Andrea Arruti. A jovem foi responsável por dublar a personagem Elsa, do filme de animação da Disney “Frozen: Uma Aventura Congelante” , na versão lançada no México.

Arruti morreu em função de uma complicação respiratória, que teria debilitado sua saúde ao longo de alguns meses. A jovem também emprestou a voz para as dublagens mexicanas de produções como “Anne with an E”, “Meu Pequeno Pônei” e “Phineas e Ferb”, além do jogo League of Legends.

O papel que mais trouxe sucesso a Arruti, no entanto, foi o de Elsa. A protagonista, responsável pela canção de sucesso “Let It Go”, foi dublada em sua versão original pela atriz e cantora Idina Menzel. No Brasil, a voz é de Taryn Szpilman.