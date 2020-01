Vídeo: Anitta rebola muito em piscina com Gabriel do Borel

O artista descreve a faixa como "uma mistura entre pop e brega funk" | Foto: Reprodução

Por meio de sua conta no Instagram, Anitta anunciou sua parceria com Gabriel do Borel, enquanto rebolava na piscina de sua casa no Rio de Janeiro.

A música Joga Sua Potranca, que já está disponível nas plataformas digitais, promete ser um dos hits de Carnaval. "Já ouviu a nova do Dj Gabriel do Borel comigo? Então vai lá no Spotify e Joga Sua Potranca", escreveu a cantora na legenda.

O artista descreve a faixa como "uma mistura entre pop e brega funk". Ele conta que a parceria aconteceu após algumas mensagens trocadas entre ele e Anitta nas redes sociais. A escolha da canção partiu da própria funkeira.

Cenas quentes

No último final de semana, a MC Rebecca fez uma participação especial no ensaio do bloco de carnaval da cantora Anitta , no Jockey Club do Rio de Janeiro. Durante a apresentação, elas protagonizaram uma cena quentíssima e levaram o público ao delírio.

A funkeira começou a cantar o seu hit proibidão, ‘Cai de Boca’, junto com Anitta. Em certo momento, Rebecca desceu até a intimidade da amiga e brincou com a língua, fazendo referência a sexo oral, assim como a música falava. A plateia gritou no momento e a web se divertiu.