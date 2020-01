Bomba! Ex-Ken humano, modelo brasileiro diz que vai tirar o pênis

O modelo paulistano que ganhou fama ao ser chamado de Ken Humano e que agora se assume como Barbie transgênero, deu uma entrevista reveladora à revista 'Veja'. Daqui a duas semanas, ela vai aumentar as mamas e colocar silicone. Em 2021, vai retirar o pênis. "Tentei ao máximo ser homem, mas falhei. Na verdade, nunca quis ser homem nem possuir um corpo masculino. Sempre me senti mais Barbie do que Ken", disse Roddy para a publicação.

Roddy contou que apagou todas as suas fotos antigas das redes sociais porque não quer mais ser associada à antiga imagem: "Não sou homem, travesti nem gay. Sou uma mulher transgênero e quero ser reconhecida como tal. Na minha rede social não existe mais Rodrigo. Agora é Roddy, um nome neutro".