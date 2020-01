Nos EUA, Palmeiras vence o 'Florida Cup' e Ivete Sangalo anima a festa

A cantora Ivete Sangalo está com tudo. Depois de curtir um pouquinho de férias ao lado do filho Marcelo, Ivete já voltou aos trabalhos. A cantora está prestes a lançar o novo ep "O Mundo Vai", na próxima sexta feira (24). No último domingo (19), a artista realizou uma apresentação no campeonato de futebol "Florida Cup", que acontece nos Estados Unidos.

Ivete Sangalo se apresentou no "Florida Cup" | Foto: Divulgação

Neste sábado, aconteceu a final do campeonato, e, como alguns times brasileiros participaram, Ivete foi convidada. O Palmeiras, inclusive, foi o campeão da "Florida Cup". Por meio dos stories, a cantora divulgou toda a correria para chegar até o campo. Ivete levou a família para acompanhar a performance.