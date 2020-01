Bruna Marquezine 'surta' com participação de Manu Gavassi no BBB20

Após a divulgação dos participantes na última semana, a atriz Bruna Marquezine é pega de surpresa e surtou com a amiga Manu Gavassi no WhatsApp ao descobrir que ela estava no elenco do Big Brother Brasil 20. A cantora, que está confinada, já teve seu celular confiscado e não recebeu nenhuma das mensagens que a atriz enviou.

Ao fazer um comentário no Instagram, Bruna já tinha brincado com a indicação da amiga para o Big Brother Brasil: “É por isso que não tá me respondendo então”, disparou ao comentar notícia. O que mostra que nem os funcionários da TV Globo sabem, com exclusividade, quem são os participantes do reality show.

Bruna Marquezine divulgou através do Twitter sua conversa frustada com Manu Gavassi, mas afirma estar na torcida: ‘’Já tô mandando fazer as camisas e as headbands. ’’

Outros famosos que declararam seu apoio à cantora foram Caique Nogueira e Leo Picón, ex-namorado de Manu, e apesar de terem passado por momentos ruins, já garantiu que está tudo certo entre os dois.

Confira as mensagens da Bruna Marquezine enviadas a Manu Gavassi:

| Foto: Twitter/Bruna Marquezine