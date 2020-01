Formato inédito do BBB vai separar famosos e anônimos na 20ª edição

O Big Brother Brasil 2020 mal começou e já agitou a internet, o formato inédito do programa de dividir a casa entre famosos e anônimos já criou torcida, inclusive de Bruna Marquezine.

O programa iniciará com dois grupos: o Camarote, onde ficarão confinados os cantores, atores, youtubers e pessoas conhecidas na internet, e o Pipoca, onde estarão reunidos os anônimos que se inscreveram no programa. No início eles serão divididos por um muro, e só poderão se comunicar por voz.

No primeiro dia de programa, os 18 participantes já terão uma prova de imunidade para livrar o ganhador do paredão. Outra novidade é que os participantes do grupo Camarote terão acesso ao celular, mas não poderão utilizar internet nem realizar ligações ou mandar mensagens. O aparelho vai servir unicamente para criar vídeos e fotos que são disponibilizados na internet para os telespectadores.

Mais uma vez o apresentador Tiago Leifert comenda o programa. Os competidores disputam o prêmio de R$ 1,5 milhão.