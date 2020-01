Rafaella Santos está grávida de cinco meses de Gabigol, diz colunista

Os boatos que Rafaella Santos , irmã caçula de Neymar, está grávida de Gabigol está ficando cada vez mais forte. Mesmo sem a confirmação da assessoria de imprensa, o colunista Leo Dias divulgou mais informações sobre o assunto.

De acordo com o jornalista, o silêncio de Rafaella seria por causa do término recente do namoro com o jogador e também a reação negativa de Neymar pai.

Rafaella estaria tentando estabelecer um equilíbrio na família para que os ânimos se acalmem, e ai então divulgar a notícia. Além disso, as conversas íntimas divulgadas entre Gabigol e uma modelo estaria sendo um problema.

O jogador está firme na decisão de não reatar o namoro e garantiu que assumirá o filho. O que ajudou a reforçar os boatos sobre a gravidez foi uma foto de Rafaella durante o aniversário da mãe. Fãs apontaram uma barriga mais saliente na imagem.